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    Январская трагедия: Уполномоченные органы открыто и прозрачно публикуют данные о погибших - Ерлан Саиров

    16 Января 2022, 18:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо приложить все усилия, чтобы не повторилась «Январская трагедия». Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представитель Генеральной прокуратуры РК обнародовал официальные данные о погибших в ходе «Январской трагедии». По поручению Президента уполномоченные органы открыто и прозрачно публикуют данные о погибших. Считаю, это правильным. Как бы не было сложно, считаю необходимым привести хронологию событий. 5-6 января в Алматы экстремисты совершили нападение на алматинский аэропорт, «Коктобе», Академию пограничников, департамент внутренних дел Алматы. В эти же дни одновременно совершено нападение на акиматы Жамбылской, Кызылординской областей, городов Актобе, Шымкент, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Семей. В результате чего пострадали 4578 человек, большинство из них – представители правоохранительных органов. 225 человек скончалось. Среди них: 19 представителей правоохранительных органов, нападавшие на государственные органы, есть и те, кто совершенно случайно попал под пулю», - написал депутат.

    При этом, Ерлан Саиров отметил, что необходимо приложить все усилия, чтобы не повторилась «Январская трагедия».

    «Переживаем сложное время. Погибшие – наши граждане, братья и сестры, соседи. Приношу искренние соболезнования их семьям! Если бы Глава государства оперативно не принял смелые решения, число жертв было бы и больше. Мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить такого сценария в будущем. Сейчас каждому из нас необходимо проявить терпение, хладнокровие, понимание. Пусть будет мир и покой в нашей стране. Нужно сплотиться, чтобы пережить эти времена», - заключил депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

    Напомним, вчера в Генеральной прокуратуре озвучили полную хронологию массовых беспорядков в стране. В Генеральной прокуратуре также назвали точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Генпрокуратура МВД РК Политика ЧП-2022 Алматинская трагедия
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