«Яндекс» запустил сервис доставки еды в Узбекистане

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сервис доставки еды «Яндекс Еда» начал работать в Ташкенте под брендом Yandex Eats, к нему уже подключено более 200 ресторанов и кафе, говорится в сообщении компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси и Армении. Отмечается, к сервису уже подключено более 200 ресторанов и кафе Ташкента. Кроме готовых блюд из ресторанов пользователи могут выбирать для доставки товары из магазинов.



