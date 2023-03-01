Я просто хотел кого-нибудь убить: ученик напал на учителя в японской школе

САЙТАМА. КАЗИНФОРМ - Подросток с ножом вошел в одну из школ в префектуре Сайтама неподалеку от Токио и напал на учителя, передает Kyodo.

17-летний ученик старших классов несколько раз ударил учителя ножом в верхнюю часть тела. Нападавшего задержали другие учителя прямо на месте происшествия. Он был арестован по подозрению в покушении на убийство.

По данным местной пожарной службы и совета по образованию, травмы 60-летнего учителя не опасны для жизни. Ни один ученик не пострадал в результате инцидента.

Нападавший подросток завил полиции, что «просто хотел кого-нибудь убить».

Полиция сообщила, что подросток вошел в класс, где ученики сдавали тест, и подрался с учителем, наблюдавшим за ходом работы в классе.

Источники в следственных органах сообщили, что задержанный из соседнего города Сайтама уже намекнул на свою причастность к убийству нескольких кошек, трупы которых были обнаружены в городе.

Недавно МИА «Казинформ» сообщал о том, что ученик убил учительницу испанского языка прямо на уроке во Франции. 16-летний нападавший заявил, что ночью до убийства якобы «слышал голоса», просившие его убить преподавателя.



