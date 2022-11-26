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    Я поклялся всегда быть верным мечтам и чаяниям народа – Глава государства

    26 Ноября 2022, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент. Об этом, выступая на торжественной церемонии инаугурации, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выражаю благодарность всем гражданам, принявшим участие в выборах. Особо признателен тем, кто активно участвовал в кампании, наблюдателям, журналистам. Хочу высказать свое уважение кандидатам в Президенты. Политические партии и общественные объединения показали свою готовность сплотиться в ответственный момент», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Также Глава государства поблагодарил членов Народной коалиции, выдвинувшей его единым кандидатом в Президенты.

    «Я несу ответственность не только перед гражданами, которые проголосовали за меня, но и перед всем народом Казахстана. Народная мудрость гласит: «Зачем тебе богатство, если оно нажито нечестным путем, зачем тебе власть, если ты не строишь справедливость». Это мой жизненный принцип, которому я неукоснительно следую», - считает Глава государства. «Сегодня, целуя небесно-голубой флаг, я преклонил голову перед своим мудрым народом и почтил память предков, отдавших жизни за нашу свободу. Я поклялся всегда быть верным мечтам и чаяниям народа, никогда не сворачивать с намеченного пути и отстаивать национальные интересы Казахстана. Положив руку на Конституцию, я поклялся неукоснительно следовать каждому ее слову. Клятва, данная народу, будет незыблемым ориентиром в моей работе», - заявил Президент Казахстана.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

    Церемония транслируется в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

    20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт
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