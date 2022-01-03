Я чувствую свою ответственность – министр энергетики о ситуации с газом в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Магзум Мирзагалиев ответил, чувствует ли он свою ответственность за ситуацию со сжиженным газом в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот раз не был в Жанаозене. Понятно, что в Жанаозене бывал много раз. Вчера туда сразу же был направлен вице-министр, который на месте встречается и работает с заводом, с хозяевами сетей. Я чувствую свою ответственность. Как я могу работать министром энергетики и не чувствовать ответственность за отрасль, которую я возглавляю?» - прокомментировал глава ведомства на площадке Службы центральных коммуникаций.

Магзум Мирзагалиев также напомнил, что данная реформа была начата в 2018 году, было три года на постепенную либерализацию.

«Несмотря на то, что я министерство возглавляю 3,5 месяца, я понимаю всю свою ответственность», - добавил глава ведомства.