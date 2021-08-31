Взятку полицейскому пыталась дать жительница Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте женщина предложила взятку сотруднику управления полиции Енбекшинского района для непривлечения ее знакомого к административной ответственности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

«Страж порядка незамедлительно доложил о данном факте сотрудникам управления собственной безопасности и предотвратил коррупционное правонарушение. По факту зарегистрировано уголовное дело, в настоящее время проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.



