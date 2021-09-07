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    Взятка в 50 миллионов тенге: задержан главный экоинспектор Кызылординской области

    7 Сентября 2021, 18:56

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Главный экологический инспектор - заместителя руководителя Департамента экологии Кызылординской области задержан по подозрению в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    «Он подозревается в получении взятки в сумме 50 млн тенге из ранее оговоренной 100 млн тенге от директора ТОО за действия в пользу предпринимателей и покровительство их деятельности в сфере переработки нефтяных отходов. Должностное лицо задержано и водворено в ИВС ДП Шымкента», - говорится в сообщении.

    Вместе с тем, отметили в Антикоррупционной службе, вчера оглашен приговор его предшественнику, главному экологическому инспектору - и.о. руководителя Департамента экологии по Кызылординской области Аптикаликову, осужденному Специализированным межрайонным уголовным судом к 11 годам лишения свободы.

    В феврале 2021 года он был задержан с поличным за получение взятки в сумме 30 млн тенге.

    Автор:

    Кызылординская область Коррупция Экология Борьба с коррупцией
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