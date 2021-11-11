Взрывы в Жамбылской области: все пострадавшие дома восстановлены и сданы в эксплуатацию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Байзакском районе полностью восстановлены и сданы в эксплуатацию пострадавшие во время ЧС жилые дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в Байзакском районе сдали в эксплуатацию 35 пострадавших домов, из них четыре в селе Ушбулак, 12 в селе Жибек Жолы и 19 - в селе Кайнар. В ходе недавней рабочей поездки по району аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетил дома в селе Кайнар и поговорил с жителями.

Сельчане отметили, что строительные работы выполнены качественно. Все дома обеспечены электроэнергией, природным газом, питьевой водой. Для быстрого и качественного восстановления пострадавших объектов строители работали в непрерывном режиме. При строительстве домов выдержан единый архитектурный стиль.

«В результате ЧП наш дом был серьезно поврежден. Вскоре после взрыва пришли строители и приступили к восстановительным работам. К имеющимся комнатам добавили еще одну. Привели в порядок даже сарай. Честно говоря, радости нет предела. Мы благодарны всем неравнодушным казахстанцам, которые помогали нам, руководству страны, области за поддержку в трудную минуту», - сказала Раушан Мамытбекова.

От имени жителей выразили благодарность Олжас Райымбеков и Косбек Серкебаев.

«В нашем селе произошли кардинальные изменения. Обновлены линии электропередач, на всех улицах провели освещение. Теперь все улицы заасфальтированы. Одним словом, мы всем довольны», - сказал Абдигаппар Суйндик.

Глава региона отметил, что главная задача - обеспечение безопасности и улучшение жизни населения.

«В соответствии с поручениями Главы государства восстановительные работы были незамедлительно начаты и не прекращались ни на минуту. Как мы видим, село обрело новый облик. Созданы все необходимые условия для жителей. Повышение благосостояния народа – основная задача государства. Уверен, благодаря нашему единству, трудолюбию, целеустремленности мы добьемся всех поставленных целей», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким области наградил благодарственными письмами подрядные компании, которые занимались восстановительными работами.

По словам заместителя акима Байзакского района Кайрата Исмаила, в соответствии с поручением акима области семьям оказывается необходимая социальная поддержка, проводится работа по обеспечению газом горожан из социально уязвимых слоев населения. Сельское население на 100% обеспечено централизованным водоснабжением.

В качестве социальной помощи каждая семья получила по 300 тыс. тенге. Предприниматели каждой семье выделили по 200 тыс. тенге. Кроме того, за счет средств, поступивших в фонд «Сенім Байзақ», восстановлены и хозяйственные постройки.

На 50% отстроена новая школа в селе Жибек Жолы. Здание СШ №5 на 150 мест в селе Жибек Жолы оказалось в сейсмоопасном состоянии, поэтому возводится новое, для этого выделено 729 млн. тенге.

Подрядчик строительства Елмурат Кунибеков проинформировал главу региона, что одна бригада укладывает кирпич первого этажа, другая занимается монтажом, следующая группа - сварочными работами. Всего работают около ста строителей, и большая часть из них - местные жители. Объект планируют сдать в январе 2022 года. Аким области Бердибек Сапарбаев поручил завершить строительные работы качественно и в срок.

По данным облакимата, в результате чрезвычайной ситуации в Байзакском районе пострадали 176 объектов недвижимости. По поручению Правительства обследование пострадавших объектов провели пять рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники управления строительства, КазНИИССА, проектных организаций, ЧС. Полностью уже восстановлено 168 объектов. Из 12 бизнес-объектов отремонтировано пока пять. На семи объектах строительные работы идут полным ходом. В строительных работах задействовано 12 подрядных компаний, 200 рабочих и 22 единицы техники.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек.

Местные власти заверили, что не оставят без помощи ни одного пострадавшего от взрывов жителя Байзакского района.

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сообщил об исполнении поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных им 27 августа 2021 года на экстренном совещании в связи со взрывами в Жамбылской области:

• На сегодняшний день восстановлен 173 объект из 176 поврежденных. Введены в эксплуатацию 35 жилых, 10 коммерческих объектов, 2 школы и 1 медицинский пункт. Продолжается строительство 2 коммерческих объектов и новой школы на 150 мест в селе Жибек жолы.

• В селе Кайнар отремонтированы дороги, проведено уличное освещение, обеспечены газификация и водоснабжение домов.

• На проведение восстановительных работ было выделено 1,2 млрд тенге из резерва Правительства, 102,3 млн тенге привлечено за счет спонсорских средств.

• Семьям пострадавших выплачено по 15 млн тенге в качестве материальной помощи.

• Полностью погашены долги членов семей пострадавших перед банками и микрофинансовыми организациями.