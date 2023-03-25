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    Взрывные работы завершились на костанайских водоемах

    25 Марта 2023, 14:42

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Большую опасность в весенний период представляют собой заторы на ледовых участках рек и водоемов. В Костанайской области завершены взрывные работы на водоемах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    С 21 по 23 марта 2023 года прозвучала очередная серия взрывов в Карасуском районе на реках Тюнтюгур и Кундузда, на искусственных водоемах Кирпичка и Заречка в Наурзумском районе, в Аулиекольском районе на реке Токтал, в Камыстинском районе на реке Тобол вблизи села Пушкино и на реке Аят в районе Беимбета Майлина.

    «Комиссия в составе сотрудников департамента по ЧС, местных исполнительных органов и бригад взрывников обеспечили безопасность проведения взрывных работ.

    Общий объем взорванного льда составил 27 315 кубических метров, толщина ледового покрытия в местах подрыва была в пределах метра, — сообщили в ДЧС. — Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади взрыва и толщины льда. Для эффективности взрыва, специалисты предусмотрели необходимое расстояние между скважинами и количество требуемой взрывчатки».

    В ведомстве добавили, что рыхление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления заторов на реках в период пропуска паводковых вод.

    Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области возможно подтопление населенных пунктов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Видео Паводок МЧС
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