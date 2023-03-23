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    Взрывные работы начали на реках Карагандинской области

    23 Марта 2023, 19:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Нарезка и взрывные работы провели на семи участках в Бухар-Жырауском районе в поселке Ботакара, Мустафина, селе Жастлек, селе Петровка и Темиртау на площади 3390 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    В настоящее время подтоплений населенных пунктов и переливов на автодорогах области не зарегистрировано.

    «По состоянию на 23 марта паводковая обстановка по области стабильная. Активные паводковые процессы не наблюдаются. По данным космомониторинга 69% территории области покрыто снегом. Продолжаются сбросы с Самаркандского водохранилища объемом 15м³/сек, при притоке 7,5 м³/сек, с Интумакского водохранилища - в объеме 8 м³/сек, приток 16,7 м³/сек. Из Шерубай - Нуринского водохранилища сбросы не производятся, притоки незначительные», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    В области завершили работы по очистке водопропускных труб в количестве 4845 единиц и 463 мостов.

    «Продолжаются работы по вывозу снега. Вывезено 2 млн 238 тысяч м³ снега. Провели нарезку 135 км водоотводящих траншей, очистили 185 км каналов и арыков», - резюмировали в министерстве.

    Ранее синоптики предупредили жителей Актюбинской и Карагандинской областей о возможных подъемах уровня воды на реках и разливах в период с 24 по 26 марта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Паводок Регионы Казахстана МЧС Караганда
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