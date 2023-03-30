Взрывные работы на реках продолжают в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На реках Карагандинской области продолжается дробление льда на реках для предупреждения заторов во время весеннего ледохода и безаварийного пропуска паводковых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Взрывные работы прошли на реке Жарлы в Тегисшильдикском сельском округе Каркаралинского района. Лёд дробили на общей площади 650 кв. метров.

Ранее работы по дроблению, бурению и резке льда проводились на реках Нура, Откелсиз в Бухар-Жырауском районе и вблизи города Темиртау, реке Сабыркожа в Осакаровском районе.

ДЧС Карагандинской области рекомендует не подпускать детей к рекам без надзора взрослых. Спасатели предупреждают об опасности нахождения на льду при вскрытии рек или озёр. Рекомендуется ограничить выпас скота вблизи водоёмов, поскольку есть вероятность провалов под лёд и риск отрыва льдин. Также нельзя выезжать на лёд на автотранспорте.





