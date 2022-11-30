Взрыв в школе в Афганистане привел к десяткам погибших и раненых

АММАН. КАЗИНФОРМ – 23 человека погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в провинции Саманган на севере Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Инцидент произошел в семинарии (медресе), расположенной в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы, сообщает ToloNews.

По словам врачей региональной больницы Самангана, в больницу доставлены по меньшей мере 15 погибших и 27 раненых.

Представитель министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор сообщил, что еще несколько человек получили ранения в результате взрыва в медресе в Айбаке, столице северной провинции Саманган.

В последние недели произошла серия спорадических взрывов, последний из которых произошел в начале ноября, когда два человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва автобуса с государственными служащими к западу от афганской столицы Кабула.

В октябре 8 человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва в мечети, расположенной в здании МВД в столице.

В начале этого месяца также произошел крупный теракт террориста-смертника в образовательном центре к западу от Кабула, в результате которого погибло более 50 человек, в основном студентки, а также около 100 человек получили ранения.

К данному часу никто не взял на себя ответственность за взрыв.





Фото: www.aljazeera.net