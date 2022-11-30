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    Взрыв в школе в Афганистане привел к десяткам погибших и раненых

    30 Ноября 2022, 18:08

    АММАН. КАЗИНФОРМ – 23 человека погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в провинции Саманган на севере Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

    Инцидент произошел в семинарии (медресе), расположенной в административном центре провинции, городе Айбак, во время полуденной молитвы, сообщает ToloNews.

    По словам врачей региональной больницы Самангана, в больницу доставлены по меньшей мере 15 погибших и 27 раненых.

    Представитель министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор сообщил, что еще несколько человек получили ранения в результате взрыва в медресе в Айбаке, столице северной провинции Саманган.

    В последние недели произошла серия спорадических взрывов, последний из которых произошел в начале ноября, когда два человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва автобуса с государственными служащими к западу от афганской столицы Кабула.

    В октябре 8 человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва в мечети, расположенной в здании МВД в столице.

    В начале этого месяца также произошел крупный теракт террориста-смертника в образовательном центре к западу от Кабула, в результате которого погибло более 50 человек, в основном студентки, а также около 100 человек получили ранения.

    К данному часу никто не взял на себя ответственность за взрыв.


    Фото: www.aljazeera.net

    Автор:

    Арсен Утешев

    Происшествия Афганистан Мировые новости
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