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    Взрыв произошел на оборонном предприятии в Турции

    10 Июня 2023, 19:17

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер проинформировал президента Реджепа Тайипа Эрдогана о взрыве на заводе по производству ракетной техники и взрывчатых веществ в провинции Анкара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на aa.com.tr.

    В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что глава государства позвонил министру в связи с инцидентом на предприятии компании MKE («Машинная и химическая индустрия») в районе Эльмадаг, жертвами которого в субботу утром стали пять человек.

    Президент Эрдоган выразил соболезнования родным и близким погибших, и поручил всесторонне расследовать произошедшее.

    Предприятие посетили губернатор Анкары Васип Шахин и заместитель министра национальной обороны Алпарслан Каваклыоглу.

    Губернатор Шахин сообщил, что по предварительным данным, причиной взрыва стала химическая реакция в отделении по изготовлению динамитных шашек.

    Ведется административное разбирательство.

    Ситуацию расследуют правоохранительные органы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Турция Мировые новости Взрыв
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