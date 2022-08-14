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    • Взрыв прогремел в ТЦ в Ереване

    14 Августа 2022 17:01

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В ереванском ТЦ «Сурмалу» прогремел взрыв. По сообщению МЧС, в результате происшествия есть пострадавшие, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Около полудня в центре Еревана, в оптово-розничном центре «Сурмалу» прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. МЧС Армении сообщает, что на место происшествия выехали в общей сложности десять единиц расчетов из пожарно-спасательных отрядов МЧС Армении.

    «По предварительным данным, произошел взрыв, затем возгорание. Есть пострадавшие. Пожару присвоен третий уровень сложности», - говорится в сообщении МЧС Армении.

    По сообщениям местных СМИ, в результате взрыва и пожара на территории ТЦ обрушилось здание. По одной из версий, обрушение произошло в здании магазина пиротехнической продукции.



    Фото: gorodche.ru
    #Происшествия #Армения #Мировые новости
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