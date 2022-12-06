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    Взрыв газовых баллонов предотвратили жамбылские пожарные

    6 Декабря 2022, 01:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Заведение общепита и торговые точки по продаже строительных материалов загорелись в Таразе, близ рынка «Ауыл-береке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ночью 5 декабря, в 00:02, в Таразе, по улице Мамбет батыра, на территории «ИП Турсынбаев» произошел пожар столовой, двух строительных магазинов и восьми металлических контейнеров на общей площади 290 квадратных метров. Время прибытия первого подразделения – 00:05. Пожар локализован в 00:45 и ликвидирован в 00:58 силами ГУ «СПиАСР. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

    В ведомстве уточнили, что в контейнерах загорелись строительные материалы. А с места пожара спасатели вынесли пять тридцатилитровых газовых баллонов.

    Всего в тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 13 единиц техники. Причина пожара устанавливается, отметили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.


    «Из-за беспечности граждан происходят пожары, в которых гибнут дети и уничтожается имущество. Призываем граждан быть бдительными, соблюдать все меры безопасности. Это спасет жизнь ваших родных и близких, убережет имущество», - сообщили в ведомстве.

    По данным ДЧС Жамбылской области, с начала 2022 года в Жамбылской области зарегистрировано 652 пожара, это на 17 % больше, чем в 2021 году. В пожарах погибли четыре человека, что в восемь раз меньше, в 2021 году, девять человек получили ранения различной степени, это в 12 раз меньше прошлогоднего. Материальный ущерб от пожаров уже составил более 100 млн тенге.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Пожар
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