Взрыв газа в Караганде: жильцов пострадавшего дома эвакуируют

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Караганды Мейрам Кожухов встретился с жителями дома, пострадавшего от взрыва баллонного газа. Глава города сообщил, что в целях безопасности в доме отключили тепло и электричество. Жителям предлагают временное жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сразу после происшествия на место ЧП прибыл аким города Мейрам Кожухов. Он встретился с жителями пострадавшего дома.

«Дома отопление отключено, сейчас мы его подать не можем, потому что в первом подъезде есть обрушение перекрытий. И в связи с этим отопление подать невозможно. Завтра с утра мы все-таки постараемся во вторую половину дома подать тепло для того, чтобы жильцы с 7-й по 12-ую квартиры могли быть с теплом. Угрозы пока мы не видим никакой по состоянию второго подъезда, по первому подъезду сейчас выводы сделать не можем, потому что нужно, чтобы поработали эксперты, нужен свет, дневной свет, чтобы мы видели. Сейчас, что будет сделано? Мы планируем на ночь закрыть подъезд, доступ ограничить. Все ценные вещи, которые возможно было вынести, уже вынесли или, если осталось, еще надо будет вынести, но в присутствии спасателей, то есть это будет делать спасатель. Сами, чтобы никто из жителей не пострадал. Завтра с утра приступит к работе экспертиза, будем дальше разбирать завал, смотреть, какие есть угрозы, обрушения потолков между первым и вторым этажом по факту мы видим. Что касается размещения, на данный момент нужно, чтобы вы сказали, если кому-то некуда идти, негде, грубо говоря, жить. Для их размещения есть у нас общежитие», - сказал аким города Мейрам Кожухов.

Врачи прокомментировали состояние пострадавших.

«Мужчина поступил с бытовой травмой и термическими ожогами части головы и правого плеча. Госпитализирован в отделение комбустиологии. Состояние средней степени тяжести. Женщина с термическими ожогами правой кисти, правого предплечья, правого бедра, госпитализирована в отделение комбустологии. Состояние средней степени тяжести. Пациенты не находились в комнате в момент взрыва», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Напомним, сегодня в 18:51 в городе Караганда по улице Щорса, д.37 произошел взрыв баллонного газа. В результате пострадали несколько квартир и двоих жителей доставили в больницу.



