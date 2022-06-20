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    Взрыв фейерверка в штате Миссури привел к жертвам

    20 Июня 2022, 14:56

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Двум мужчинам предъявлены обвинения в убийстве четверых человек в результате взрыва фейерверка в штате Миссури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Прокуратура округа Сент-Луис утверждает, что 37-летний Террелл Кук и 43-летний Сенека Махан без лицензии изготавливали и продавали фейерверки. Кроме того, они руководили молодыми людьми, которых использовали для сборки канистр и прикрепления фитилей, а также последующей реализации опасного продукта.

    Мощный взрыв произошел в городе Блэк Джек, в результате которого погибли 4 молодых человека в возрасте от 16 до 21 года, которые собирали фейерверки в гараже. По данным властей, также пострадал 12-летний ребенок.

    В ходе обыска дома и транспортных средств обвиняемых было обнаружено большое количество взрывчатых веществ и их компонентов. Кук дал признательные показания, что он и Махан изготавливали взрывные устройства, предназначенные для громкого взрыва и яркой вспышки. В настоящее время обоим вынесены несколько пунктов обвинения в убийстве.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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