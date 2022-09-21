Взгляд мировых СМИ на визит Президента РК в Нью-Йорк в рамках ГА ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Пристальное мировое внимание обращено к участию Президента РК Касым-Жомарта Токаевав 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Американская ежедневная газета The Washington Post в своей статье «Глава ООН заявил, что мир заторможен колоссальной глобальной дисфункцией» отметила выступление Президента РК: «Распространение глобальных санкций, побочный продукт конкуренции между крупными державами, такими как Россия и Соединенные Штаты, частично является причиной проблем с глобальными цепочками поставок, ценами и продовольственной безопасностью. Архитектура безопасности разрушается. Взаимное недоверие между мировыми державами углубляется».

На официальном сайте USAID отмечена встреча администратора USAID Саманты Пауэр с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили ключевые приоритеты двустороннего партнерства между США и Казахстаном, включая ускорение экономической модернизации Казахстана, поддержку гражданского общества и продвижение процесса и целей, изложенных в программе реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, включая расширение инклюзивного и отзывчивого демократического управления.

Информационное агентство Anadolu Agency опубликовала статью: «Президент Казахстана бьет тревогу по поводу усиления соперничества и риторики ядерных государств». Акцент сделан на заявлении Касым-Жомарта Токаева в ООН, что «впервые за два поколения мир сталкивается с перспективой применения ядерного оружия».

В частности, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на ГА ООН сообщил, что Казахстан встревожен «усилением соперничества и риторики ядерных государств».

В статье приводятся высказывания Президента РК: «Казахстан ужасно пострадал от прошлых испытаний ядерного оружия, поэтому мы очень четко понимаем опасность эскалации напряженности между ядерными державами. По этой причине ядерное разоружение стало ключевой частью внешней политики Казахстана, и мы будем бороться за мир свободный от ядерного арсенала».

Президент РК добавил: «Мы также обеспокоены отсутствием прогресса в соглашении, достигнутом на конференциях по рассмотрению действия ДНЯО» (Договор о нераспространении ядерного оружия). Казахстанский лидер предупредил, что мир «вступил в новый, более ожесточенный период геополитической конфронтации. Давняя международная система, основанная на порядке и ответственности, уступает место новой, более хаотичной и непредсказуемой. Взаимное недоверие между мировыми державами опасно углубляется. Мир становится жертвой новой серии военных конфликтов. Впервые за два поколения мы сталкиваемся с перспективой применения ядерного оружия и даже не в качестве последнего средства».

Издания BIG ASIA и Interfax акцентировали внимание на проведенных во вторник переговорах Президента Казахстана с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обсудили перспективы развития расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года. В частности, затронули вопросы реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-логистической отраслях.

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен также подтвердили свою взаимную приверженность дальнейшему всестороннему укреплению стратегического партнерства. Глава Европейской комиссии высоко оценила масштабные реформы, проводимые в стране под руководством Президента Казахстана.

Политическая программа включает участие Касым-Жомарта Токаева в Глобальном саммите по продовольственной безопасности и устойчивому развитию.

Помимо этих мероприятий, график поездки Главы государства в США включает встречи с Генеральным секретарем ООН, руководством Европейского союза и главами ряда государств по их просьбе.





Фото: akorda.kz