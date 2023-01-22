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    Взаимный туристический поток увеличат Казахстан и Узбекистан

    22 Января 2023, 00:12

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Узбекистан подписали «Дорожную карту» по увеличению взаимного туристического потока, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным министерства туризма и культурного наследия Узбекистана, совместно с министерством культуры и спорта Республики Казахстан и секретариатом Организации тюркских государств подписана трехсторонняя «дорожная карта».

    ««Дорожная карта» предусматривает разработку туристических программ, увеличивающих поток туристов между двумя странами, налаживание обмена информацией между туристическими компаниями двух стран, систематическое размещение информации, показывающей туристический потенциал стран, на специальной платформе паломнического туризма, создание удобств в пограничных пунктах пропуска для приезжих туристов с целью паломнического туризма. Намечена разработка предложений по увеличению количества автобусных перевозок на маршруте Туркестан-Ташкент», - сообщает Минтуризма.

    В ведомстве добавили, что 57% от общего числа туристов, посетивших Узбекистан в 2022 году, приходится на Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турцию. Из них 30% составляют туристы из Казахстана

    В ходе онлайн-встречи представители туристической отрасли Узбекистана были приглашены на очередное заседание стран-членов и наблюдателей организации тюркских государств, которое состоится в Казахстане в октябре текущего года.

    Ранее сообщалось, что более 1,5 млн казахстанских туристов посетили Узбекистан в прошлом году.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Внешняя политика Казахстана Туризм Узбекистан
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