Взаимный 14-дневный безвизовый режим могут ввести Казахстан и Египет

КАИР. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в Казахстане Манал Эльшиннави, с которой обсудили сотрудничество в сфере культуры и туризма. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В этом году в Казахстане масштабно отмечается 800-летие Султана Бейбарса. Мероприятия в честь юбилея великой исторической фигуры проходят по всему Казахстану. В ближайшие дни казахстанская делегация посетит Египет, чтобы поучаствовать в открытии мечети «аз-Захир Бейбарыс» и международной научно-практической конференции, посвященной Султану Бейбарсу.

4 июня в Каире пройдет гала-концерт с участием наших артистов и выставка прикладного искусства в честь Дней культуры Казахстана в Египте. Это большая возможность для наших работников сферы культуры и искусства продемонстрировать свои таланты», - отметил А. Оралов.

Кроме того, стороны обсудили проведение в ноябре этого года VI заседания Межправительственной комиссии.

Манал Эльшиннави заявила о намерении провести в Национальном музее РК выставку исламской культуры мамлюкского периода. Они планируют организовать мероприятие уже в этом году. Министр культуры и спорта РК выразил готовность посодействовать в реализации этой инициативы.

Отдельно поговорили о сотрудничестве в сфере туризма.

Манал Эльшиннави отметила, что Египет – третье по популярности направление у казахстанских туристов, и выразила интерес в введении взаимного 14-дневного безвизового режима. «Этот вопрос мы тоже будем прорабатывать. Казахстану есть что предложить гостям из Египта, в том числе инвестиционные проекты в туристическом секторе нашей страны», - заключил А. Оралов.