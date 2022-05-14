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    Взаимная торговля в ЕАЭС растет - глава Минторговли

    14 Мая 2022, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ЕАЭС наращивает долю несырьевых товаров, а в третьи страны наблюдается рост экспорта. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бахыт Султанов ответил, отражаются ли санкции в отношении России на экспорт из Казахстана.

    «Санкции не отражаются. Потому что внутри Евразийского экономического союза по результатам первого квартала происходит значительный рост взаимной торговли - больше чем 20%. Мы наблюдаем рост экспорта в третьи страны и очень важно, что в прошлом и в этом году показатели роста несырьевого экспорта очень хорошие. Это очень важный результат работы поддержки отраслей промышленности», - сказал Бахыт Султанов журналистам в кулуарах первого Форума экспортеров, прошедшего в столице.

    «Есть прямая зависимость между государственной поддержкой производства, создания тех или иных отраслей и продуктов. Наша задача совместно с экспертами - формирование таких систем, которые позволяют от производства быстрее выходить на экспортную нишу», - добавил министр.

    Он проинформировал, что Министерство торговли и интеграции инициировало ряд программ, в том числе и по экспортной акселерации.

    «Наша задача - в течение пяти-шести лет ежегодно 100 новых экспортеров выводить. Это сегодня получается. Около 500 экспортеров активных. Благодаря этим программам и совместно с другими государственными органами хотим довести количество активных экспортеров до 1000 к 2025 году», - резюмировал Б. Султанов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика ЕАЭС
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