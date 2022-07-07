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    Выздоровели за последние сутки от коронавирусной инфекции 118 человек в Казахстане

    7 Июля 2022, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения обновило данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 118 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них: в городе Нур-Султане – 30, в городе Алматы – 88.

    Всего в стране выздоровело 1 млн 292 тыс. 867 человек от COVID-19.

    Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, лечение от коронавируса продолжают получать 1 тыс. 734 казахстанца.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Алматы Минздрав РК Здравоохранение Регионы Общество Коронавирус в РК
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