Выздоровели за последние сутки от коронавирусной инфекции 118 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения обновило данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 118 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них: в городе Нур-Султане – 30, в городе Алматы – 88.
Всего в стране выздоровело 1 млн 292 тыс. 867 человек от COVID-19.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 330 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, лечение от коронавируса продолжают получать 1 тыс. 734 казахстанца.