Выявлены нарушения выборного законодательства со стороны 25 лиц - Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин сообщил о нарушениях во время выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в течение дня зафиксированы нарушения со стороны 25 лиц. Их противоправные деяния квалифицированы по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях. По статье 110 КоАП «Выдача членом избирательной комиссии гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других» - нарушения в отношении 15 лиц. По статье 108 - в отношении 6 лиц и по статье 102 - по четырем лицам. Из них к текущему моменту 15 лиц уже привлечены к административной ответственности. В отношении остальных 10 виновных лиц принимаются меры по сбору материалов. Ни один факт нарушения выборного законодательства не останется без внимания и соответствующего реагирования», - сообщил Азамат Саргазин в эфире онлайн-телемарафона.

По его данным, в день голосования в органы прокуратуры поступило 66 обращений, касающихся выборов.

«В основном авторы обращений сообщали о возможных нарушениях, связанных с ведением отдельными участниками избирательного процесса, предвыборной агитации в период запрета. Из них 39 обращений по компетенции перенаправлены в уполномоченные государственные органы, по 19 даны ответы разъяснительного характера, по 1 лицу в ЗКО - привлечено за незаконную агитацию. Еще 7 обращений находится на рассмотрении», - отметил Азамат Саргазин.



