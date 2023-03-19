Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Выявлены нарушения выборного законодательства со стороны 25 лиц - Генпрокуратура

    19 Марта 2023, 23:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин сообщил о нарушениях во время выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в течение дня зафиксированы нарушения со стороны 25 лиц. Их противоправные деяния квалифицированы по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях. По статье 110 КоАП «Выдача членом избирательной комиссии гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других» - нарушения в отношении 15 лиц. По статье 108 - в отношении 6 лиц и по статье 102 - по четырем лицам. Из них к текущему моменту 15 лиц уже привлечены к административной ответственности. В отношении остальных 10 виновных лиц принимаются меры по сбору материалов. Ни один факт нарушения выборного законодательства не останется без внимания и соответствующего реагирования», - сообщил Азамат Саргазин в эфире онлайн-телемарафона.

    По его данным, в день голосования в органы прокуратуры поступило 66 обращений, касающихся выборов.

    «В основном авторы обращений сообщали о возможных нарушениях, связанных с ведением отдельными участниками избирательного процесса, предвыборной агитации в период запрета. Из них 39 обращений по компетенции перенаправлены в уполномоченные государственные органы, по 19 даны ответы разъяснительного характера, по 1 лицу в ЗКО - привлечено за незаконную агитацию. Еще 7 обращений находится на рассмотрении», - отметил Азамат Саргазин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Выборы Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров