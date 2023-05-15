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    Вывески магазинов незаконно облагали налогом - Генпрокуратура РК

    15 Мая 2023, 09:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Органами прокуратуры проведен анализ состояния законности при начислении субъектам бизнеса налога на рекламу. Установлено, что с предпринимателей повсеместно взимались налоговые платежи за вывески как за наружную рекламу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Однако по Закону «О рекламе» вывеска не подлежит налогообложению, так как не является наружной (визуальной) рекламой.

    Подобная практика сложилась в результате предоставления акиматами в фискальные органы сведений о предпринимателях, использующих вывеску, обозначая это как рекламу.

    К примеру, в Алматинской области при направлении акиматом сведений об ИП «А.» как о плательщике налога за рекламу за основу взята лишь вывеска магазина на крыше здания.

    Кроме того, в Кызылординской области выявлен факт необоснованного начисления 18 предпринимателям налоговых платежей за размещение на объектах бизнеса агитационных материалов, которые в соответствии с требованиями Закона также не подлежали налогообложению.

    В целом, прокурорами выявлено более 1600 фактов незаконного взимания налогов.

    На сегодня по актам прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц, защищены права 725 субъектов бизнеса, свыше 12 млн тенге возвращены предпринимателям.

    Эта работа продолжается и находится на контроле.

    Также Правительство информировано о допущенных нарушениях, обращено внимание на необходимость обеспечения надлежащего руководства и межотраслевой координации уполномоченным органом в области рекламы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Генпрокуратура
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