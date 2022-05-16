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    Выставят 45 спасательных постов на опасных водоемах в РК

    16 Мая 2022, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 490 спасателей круглосуточно несут службу на 125 наиболее используемых гражданами водоемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане более 50 тысяч водоемов, используемых гражданами для купания и отдыха. Спасательными подразделениями МЧС контролируются 125 водоемов. Здесь круглосуточно несут службу более 490 спасателей», - сказал на брифинге в СЦК глава Комитета по гражданской обороне и воинским частям Бауыржан Сыздыков.

    В этом году для увеличения охвата водных акваторий и обеспечения безопасности граждан на водоемах дополнительно будут выставлены 45 мобильных спасательных постов МЧС.

    Совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды оборудуют 316 постов со спасателями, прошедшими подготовку в оперативно-спасательных отрядах МЧС РК.

    Бауыржан Сыздыков также проинформировал о том, что для оказания первой медицинской помощи пострадавшим на коммунальных и частных пляжах подготавливаются 104 медицинских пункта.

    На коммунальных пляжах завершается подготовка безопасных детских пляжей, на которых спасателями будет проводиться обучение детей навыкам плавания.

    Всего в республике имеется 265 стационарных бассейнов, 146 каркасно-модульных бассейнов. С начала года плаванию уже обучено более 26 тыс. детей.

    Ранее сообщалось, что 490 разрешенных для купания мест определено МЧС РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Безопасность Общество МЧС ДЧС Вода
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