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    Выставку ретроавтомобилей провели в столице

    15 Мая 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице, Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил РК, прошла выставка ретроавтомобилей и макетов военной техники. Организаторы приурочили ее ко дню образования военно-технических школ Министерства обороны, передает МИА «Казинформ».

    «Посетители всех возрастов с неподдельным интересом рассматривали автомобили, размещенные под открытым небом у Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. Всего на площади было выставлено около 20-ти моделей военной и другой техники, выпущенной в середине прошлого века. С другими экспонатами посетители могли ознакомиться в здании музея, где подготовили экспозицию с макетами военной техники, а также диорамами сражений времен Великой Отечественной войны», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Особую атмосферу выставки создали выступления творческих коллективов Центрального ансамбля и Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Армия Транспорт
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