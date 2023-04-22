Выставку о польских татарах открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялся круглый стол «Қазақ елі – түркі әлемінің қара шанырағы», организованный Централизованной библиотечной системой столицы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, проходившее в Центральной городской библиотеке им. М. Ауэзова, открыла директор КГУ «Централизованная библиотечная система» Гульбадан Мадибаева.

«В ноябре 2022 года в древнем городе Самарканде прошел саммит Организации тюркских государств, в ходе которого было принято решение объявить 2023 год Годом развития тюркской цивилизации с целью изучения и сохранения культурного наследия древних тюркских народов. Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации, соединяя Восток и Запад, сближая мировые цивилизации и обогащая культуры. Цель сегодняшней встречи - рассказать об уникальной цивилизации предков – древних тюрков - и напомнить представителям всех тюркских народов об их общем наследии. Подобные круглые столы сегодня проводятся по всей стране, их работа началась одномоментно в 10 утра», - сказала Г. Мадибаева.

Модератором встречи выступил известный эксперт, профессор, доктор исторических наук, академик Академии художеств РК Марат Абсеметов, сделавший небольшой, но емкий экскурс по теме.

«Сегодня казахстанцы движутся от тюркской цивилизации к мировой, и это очень важно, учитывая как историческое прошлое нашего народа, так и его будущие перспективы», - заявил М. Абсеметов.

Интерес аудитории вызвало выступление Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Казахстане и Кыргызстане Селима Хазбиевича.

«Не все знают, но в Польше также имеется частичка тюркской цивилизации – польские или польско-литовские татары. Как они появились у нас? В конце XIV века чингизид Тохтамыш, бывший ханом Золотой Орды в 1380 – 1395 годах, после очередной битвы за престол, бежал с семьей в Великое княжество Литовское (восточноевропейское государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Беларуси, Молдовы, Польши, России, Украины и стран Прибалтики - авт.). Вместе с ним пришла и часть татар. Как этническая группа польско-литовские татары сформировались в конце XIV — начале XV веков из поступивших на службу в Великое княжество Литовское выходцев из Золотой Орды, позже из Большой Орды и Крымского ханства. На протяжении веков военная служба являлась основным занятием польско-литовских татар. К примеру, татары составляли значительную часть конных войск Великого княжества Литовского и принимали участие в частности в Грюнвальдской битве (15 июля 1410 года) - одной из крупнейших битв средневековой Европы», - рассказал С. Хазбиевич.

По словам дипломата, сегодня польские татары, несмотря на то, что в процессе ассимиляции потеряли родной язык, сохранили свою культуру и веру – большинство этнической группы причисляют себя к мусульманам. В стране есть несколько мечетей, самые известные из них находятся в татарских деревнях Крушиняны и Бохоники на востоке Польше, а также в Гданьске, где мусульманскую общину возглавляет сын Селима Хазбиевича Ольгерд.

Важный нюанс – сам посол, представляющий Польшу в Казахстане с 2017 года, происходит из знатной польско-литовско-татарской семьи. Селим Хазбиевич - политолог, писатель, публицист, профессор, поэт виленско-ганзейской татарской традиции, активист татарской общины. В 1991 году получил докторскую степень на факультете общественных наук Университета Адама Мицкевича в Познани на основании диссертации «Идеологии польских мусульман XX века». В 2002 году ему была присвоена степень доктора гуманитарных наук в области политологии также в Университете Адама Мицкевича на основании диссертации о политической борьбе крымских татар за сохранение своей национальной идентичности и государственной независимости после Второй мировой войны.

Стихи С. Хазбиевича включены в антологию польских татар. Он опубликовал множество работ, связанных с культурой и историей польских, литовских и крымских татар. Является членом Ассоциации польских писателей. Много лет проработал в татарских СМИ, действующих в Польше. Был соучредителем и президентом центрального совета Союза татар Республики Польша, а также сопредседателем Объединенного совета католиков и мусульман.

Выступление следующего спикера Байраса Азаматова было посвящено истории башкирского народа, его языка и культуры. Сам Байрас родом из Башкортостана, принимал активное участие в работе башкирских землячеств, сейчас занимается продвижением социальных проектов, связанных с башкирским языком и культурой.

Интересную презентацию подготовила младший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Национального музея РК Айгуль Диханбаева, рассказавшая о древних артефактах тюркской цивилизации.

Обсуждение темы было продолжено на открытии книжной экспозиции «Түркі әлемінің тұтас мұрасы» и фотовыставки о польских татарах, организованной Посольством Польши и Общественной полонийной библиотекой, действующей при ОО „Polska Jedność» на базе Центральной городской библиотеки им. М. Ауэзова.

На 15 стендах выставки – архивные фотографии, иллюстрирующие жизнь польско-литовских татар с момента их появления на территории современной Польши. Дополнение к ним – выставка фотографий о том, как отмечают в Польше самый известный татарский праздник Сабантуй, а также тематическая книжная экспозиция, главными героями которой стали Селим Хазбиевич и лауреат Нобелевской премии по литературе, всемирно известный польский писатель Генрик Сенкевич, происходивший из польских татар.

Выставка будет работать в Центральной городской библиотеке им. М. Ауэзова до конца апреля.