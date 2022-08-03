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    • Выставку о Димаше Кудайбергене устроили в Индонезии

    3 Августа 2022 14:56

    ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - 10-дневная выставка, посвященная Димашу Кудайбергену и культуре Казахстана, прошла в столице Индонезии Джакарте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Выставка проходила в Национальной библиотеке Республики Индонезия. Мероприятие было организовано индонезийским фан-клубом Димаша Кудайбергена DIDFC при поддержке Посольства Республики Казахстан в Индонезии и Посольства Республики Индонезия в Нур-Султане.

    Мероприятие было бесплатным и открытым для всех желающих. Церемония открытия прошла ярко и интересно. Dears подготовили для всех гостей выступления с песнями Димаша «Дайдидау» и «Любовь уставших лебедей», которые прозвучали как в оригинальной, так и в индонезийской версиях.

    Чтением известной поэмы Мухтара Ауэзова «Енлик-Кебек» поразила гостей Тита Джаджосман, поклонница Димаша, которая начала активно изучать казахский язык после знакомства с творчеством казахстанского исполнителя.

    Также в день открытия выставки для всех гостей был организован просмотр концерта Димаша «D-Dynasty».

    На выставке были представлены фотографии Димаша, информация о его творчестве, а также картины и сувениры из Казахстана, в том числе домбра и традиционные наряды, которые посетители могли примерить.

    Фото: dimashnews.com
    #Культура #Индонезия #Димаш Кудайберген
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