Выставки, соревнования и карнавалы: как отметят 1 июня юные костанайцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Международный день защиты детей в Костанае отметят традиционно с размахом, акцентируя внимание на творческих и спортивных возможностях детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В каждом районе Костанайской области планируются выставки работ детей, конкурсы рисунков на площади, спортивные соревнования, концерты, карнавалы.

«В областном центре кульминацией праздника, который соберет 1 июня почти 2000 школьников, станет церемония чествования победителей и призёров республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов «Ты лучший». Победители республиканской олимпиады и конкурса научных проектов получат сертификаты на сумму от 50 до 100 тысяч тенге в зависимости от места, победители международных олимпиад и конкурсов проектов - от 100 до 200 тысяч», - сообщила на брифинге исполняющая обязанности заместителя руководителя областного управления образования Данагуль Сюндикова.

Получат денежные сертификаты и победители областного проекта «Школа глазами детей» с участием акима. Трем победившим командам школьников будут вручены сертификаты по 3 млн тенге для осуществления собственного проекта по благоустройству школьной территории.

По данным ведомства, к 1 июня завершают учебный год 111 тысяч школьников, из них более 4 тысяч – выпускники.