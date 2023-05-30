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    Выставки, соревнования и карнавалы: как отметят 1 июня юные костанайцы

    30 Мая 2023, 05:05

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Международный день защиты детей в Костанае отметят традиционно с размахом, акцентируя внимание на творческих и спортивных возможностях детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В каждом районе Костанайской области планируются выставки работ детей, конкурсы рисунков на площади, спортивные соревнования, концерты, карнавалы.

    «В областном центре кульминацией праздника, который соберет 1 июня почти 2000 школьников, станет церемония чествования победителей и призёров республиканских и международных олимпиад и конкурсов научных проектов «Ты лучший». Победители республиканской олимпиады и конкурса научных проектов получат сертификаты на сумму от 50 до 100 тысяч тенге в зависимости от места, победители международных олимпиад и конкурсов проектов - от 100 до 200 тысяч», - сообщила на брифинге исполняющая обязанности заместителя руководителя областного управления образования Данагуль Сюндикова.

    Получат денежные сертификаты и победители областного проекта «Школа глазами детей» с участием акима. Трем победившим командам школьников будут вручены сертификаты по 3 млн тенге для осуществления собственного проекта по благоустройству школьной территории.

    По данным ведомства, к 1 июня завершают учебный год 111 тысяч школьников, из них более 4 тысяч – выпускники.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Общество Дети
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