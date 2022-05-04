Выставка «Воины Великой степи» открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялось открытие выставки «Воины Великой степи», посвященной 30-летию создания Вооруженных сил Республики Казахстан, 100-летию героев Великой Отечественной войны: Хиуаз Доспановой, Талгата Бегельдинова, Маншук Маметовой. Выставка является продолжением проекта «Казахстанский путь», передает МИА «Казинформ».

В экспозиции представлены исторические, культурные артефакты, отражающие многовековую историю подвигов казахских воинов, берущих свои истоки в институте батыров Великой степи.

«7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ о создании Вооруженных Сил Республики Казахстан. За эти годы наша армия, как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, полностью сформировалась и стала опорой и главным гарантом независимости и целостности государства. В условиях же глобальных катаклизмов и геостратегической нестабильности в мире, которую мы сейчас наблюдаем, ее роль многократно возрастает», – отметил директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат на открытии выставки.

Он также добавил, что в настоящее время по поручению Главы государства начата масштабная реформа Вооруженных Сил Казахстана, направленная на ее дальнейшую модернизацию и перевооружение.

Материалы из собрания Библиотеки ретранслируют историческое наследие в сфере военной безопасности, формируют ретроспективное видение современной казахстанской государственности сквозь призму создания современных Вооруженных сил, подвигов героев прошлого и настоящего.

«Благодарю представителей Библиотеки Первого Президента РК за то, что они освещают историю наших батыров, героев Великой Отечественной войны и современных Вооруженных Сил. Благодаря таким мероприятиям мы имеем возможность воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине у молодежи», – подчеркнул Қазақстан Республикасының Халық қаһарманы, генерал-лейтенант ВС РК Бахытжан Ертаев.

Выставка включает в себя 3 раздела:

– «Роль и место батыров в истории казахской государственности».

Имена казахских батыров высечены в веках, их подвиги до сих пор прославляют Казахстан и его народ. Среди славных героев того времени известны такие личности, как Богенбай батыр, Кабанбай батыр, Райымбек батыр, Отеген батыр, Наурызбай батыр и другие.

– «Герои Великой Отечественной войны».

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всех жителей Советского Союза, в том числе и для казахского народа. Талгат Бегельдинов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова навсегда останутся в народной памяти как великие личности, чьи подвиги запечатлены в летописи Второй мировой войны.

– «Вооруженные Силы Республики Казахстан».

7 мая 1992 года Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев подписал Указы о преобразовании Государственного комитета обороны Республики Казахстан в Министерство обороны Республики Казахстан и о создании Вооруженных сил Республики Казахстан.



