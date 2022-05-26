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    Выставка уникальных исторических фотографий проходит в Актобе

    26 Мая 2022, 05:25

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В областном историко-краеведческом музее проходит выставка, посвященная 100-летию заслуженного геологоразведчика, краеведа Ростислава Сегедина. На выставке также представлены уникальные фотографии Сегедина об истории города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ростислав Александрович Сегедин — заслуженный геологоразведчик Республики Казахстан, краевед. После окончания вуза, он изучал геологию Южного Урала и Мугалжар, а также исследовал полезные ископаемые Актюбинской области.

    По результатам многолетних геологоразведочных работ им были созданы ценные научные труды, которые легли в основу исследований в сфере народного хозяйства Западного Казахстана. Он внес большой вклад в создание таких масштабных изданий, как 21-ый том «Геология СССР» и 36-ой том «Геологическая изученность СССР».

    «Благодаря таким качествам, как любознательность и поиск Ростислав Сегедин внес вклад и в познание истории края, в исследование памятников культуры Актюбинской области. Его усилиями были найдены древние памятники археологии, датируемые XIX веком, условные обозначения которых он ввел в археологическую карту Мугалжарского района, что является крупным достижением.

    Наряду с этим, Р. Сегедин внес свою лепту в создание геологического музея в городе. Неоценим его вклад и в плане сотрудничества с актюбинским областным историко-краеведческим музеем, где имеется фонд различных коллекций геолога. Эти экспонаты по геологии, палеонтологии, археологии, коллекции которых им были подарены музею», - говорит работник историко-краеведческого музея Сагымбек Улыкпанов.

    Помимо всего Р. Сегедин увлекался фотографией, так им были сделаны уникальные исторические кадры того, как строился город Актюбинск. На выставке представлены факты из жизни и документальные данные, предметы потребления, книги Сегедина и коллекция его фотографий из истории города Актобе.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Культура Общество
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