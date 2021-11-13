Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Выставка рисунков «Мир глазами детей» прошла в Тегеране

    13 Ноября 2021, 18:51

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - 12 ноября 2021 года Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран по инициативе и при поддержке Общественного благотворительного фонда «Ayalgan Alaqan» организовало выставку рисунков казахстанских детей с ограниченными возможностями «Мир глазами детей» в художественной галерее Зарна в Тегеране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Посольства РК в Иране.

    На выставке были представлены детские рисунки, предоставленные казахстанским общественным благотворительным фондом «Ayalgan Alaqan», руководителем которого является Рада Хайрушева.

    Основная цель выставки, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан - продемонстрировать безграничные возможности особых детей, их добрые мечты и страсть к жизни.

    Выставку посетили иранские деятели искусства и науки, деловые круги и представители казахской диаспоры в Иране. Присутствовавшие на мероприятии доктор юридических наук, профессор Сайед Хасан Амин, скульптор Фатеме Асади и другие иранские деятели отметили, что произведения казахстанских детей ярко выражают их широкое мировоззрение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Культура Иран Общество 30 лет Независимости Искусство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге