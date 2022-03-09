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    Выставка о женщинах мира открылась в Нур-Султане

    9 Марта 2022, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посольство Королевства Нидерландов в Казахстане и представительство Европейского Союза в Казахстане при поддержке «ООН-Женщины» открыли выставку по случаю Международного женского дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На выставке представлены иллюстрации 28 выдающихся женщин Европы и Казахстана, основанные по книге «Асыл тұлғалардан шабыт ал». Книга была издана в прошлом году в рамках проекта по расширению прав и возможностей девочек «Айшолпан» при поддержке Европейского Союза. Выставка также ознаменовала второе издание этой книги.

    «Вокруг нас расположены портреты 28 выдающихся женщин прошлого столетия и более древних веков. Каждая из них представляет одну страну Европейского Союза, а также среди них выдающаяся женщина, композитор, домбристка Дина Нурпеисова. Этой экспозицией хотим подчеркнуть, что 8 марта – это не только цветы и торты. Это возможность поговорить всем нам о гендерном неравенстве, о роли женщины в современном мире, о возможностях, о том как совместить наши мечты и реальность, чтобы каждая женщина смогла реализовать свои мечты», - отметил глава представительства ЕС в Казахстане.

    При выборе героинь иллюстрации организаторы посоветовались с представителями посольств стран-участниц ЕС, которые представлены в Казахстане.

    «Это символический проект. Это не означает, что другие выдающиеся женщины не заслужили войти в книгу. Каждая из них представляет воплощенную мечту. Мы хотим подчеркнуть о правах женщин, о гендерном равенстве, о мире, особенно в период геополитических ситуаций. Это уникальный проект. Европейский Союз в других странах такую книгу не издавал», - рассказал Кестутис Янкаускас.

    Выставка была реализована также при содействии посольства Королевства Нидерландов в Казахстане. По словам посла Андрея Карстенс, эти портреты заслуживали более объемный формат, лучшее оформление, поэтому все портреты в книге организаторы решили перенести на холст и представить публике.

    На выставке представлены портреты выдающихся женщин в различных сферах деятельности. Бинка Желязкова - первая-женщина режиссер в Болгарии, Маргарет Штайф - создательница легендарных мишек «Тедди» и самой крупной компании по производству игрушек в мире «Штайф», Мария Юрич – первая женщина-журналист в Хорватии и Юго-Восточной Европе, Дина Нурпеисова - казахский композитор и исполнитель на домбре, Коко Шанель - символ эпохи и женщина, оказавшая большое влияние на моду 20 века и многие другие женщины.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ООН Астана Культура Евросоюз Общество Искусство
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