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    Выставка казахстанских художников открылась в Астане

    22 Января 2023, 23:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошло открытие выставки казахстанских художников, акварелистов в честь Международного дня акварели, передает МИА «Казинформ».

    Участие проходило на конкурсной основе, при поддержке IWS GLOBE ART NETWORK. Организаторы выставки - художницы Елизавета Антропова и Евгения Грекина, основательницы мастерской-коворкинга Artbaza.

    Работы отбирались по нескольким критериям: картины должны быть выполнены на 90-100% акварелью (допускается небольшое добавление других материалов); не должны быть копиями чужих работ, а также основаны на чужих фотореференсах без разрешения автора; не принимались работы, выполненные на мастер-классах.

    В итоге в экспозиции участвовали 20 авторов из разных городов Казахстана, среди них – Айдана Минайдарова (картина «Сквозь»), Максим Ведерников («Портрет Тоскина В.Ф., заслуженного архитектора Казахстана»), Куляш Тюребаева («Старая дверь в Баку»), Елена Абилева («Яблоки»).

    На открытии художницы из Астаны Айдана Минайдарова и Елизавета Антропова продемонстрировали создание новой картины на публике.


    Выставка продлится до 28 января.
    Фото Ирис Мамбур

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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