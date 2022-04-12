Выставка достижений казахстанских ученых прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошла выставка «Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На ней были представлены более 50 научных проектов в сфере медицины, сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности, экологии, IT-технологий. В том числе новый отечественный противогрибковый препарат, ресурсосберегающие кормовые биодобавки, обогащенные корма для животных и птиц, антиоксидантные коктейли, биоудобрения, светодиодные лампы для теплиц, уходовая косметика.

Ведущий технолог Николай Верещагин рассказал о производстве отечественной уходовой косметики. Это кремы для лица, маски, скрабы для тела и лица, кремы для рук и ног, разогревающие кремы от ушибов, лосьоны для тела, средства для умывания, шампуни, зубные пасты.

«Косметика на основе минерала шунгит, который добывается только в двух местах в мире. Это Карелия и Восточно-Казахстанская область. Этот минерал достаточно хорошо известен в области профилактики заболеваний. У него очень богатый минеральный состав, который положительно влияет на кожу человека и поддержание и усиление синтеза коллагена. Все разработано в Казахстане казахстанскими учеными, выпускается в селе Казцик в Илийском районе Алматинской области. Вся продукция на 80% казахстанского содержания, оставшийся процент нам приходится заказывать из других стран (особенные гелеобразователи, особенные активы). Это Франция, Италия, Германия. Сырье добывается на заводе-обогатителе на месторождении Бакырчик. Можем выпускать до 1,5 тонн в день. Продажи ведутся в основном на экспорт, наш дистрибьютор продает по всему миру в более чем 80 странах. В Казахстане также продается», - поделился представитель бренда «Шунгит Органик Лайн».

Ранее сообщалось, что за последние годы общий доход от продаж инновационной казахстанской продукции составил 16 миллиардов тенге. В научной сфере работают свыше 22,6 тысячи человек.



