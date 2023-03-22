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    Выставка блюд казахской кухни и изделий из дерева проходит в Атырау

    22 Марта 2023, 15:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В областном историко-краеведческом музее состоялась торжественная церемония открытия выставки блюд казахской кухни в муляжах и изделий из дерева, приуроченная к празднованию Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная цель нашей выставки – популяризация национальной кухни казахского народа. А также разъяснение подрастающему поколению способов изготовления посуды и других изделий в традиционном казахском стиле. На выставке представлены коллекции изделий из дерева, собранные в фонде музея, – саба, тегене, козе, ожау, торсык, кесеқап, күбі келсап, кружки, май сауыт и другие. Также представлены блюда казахской кухни в муляжном варианте: шубат, кумыс, айран, уыз, масло, сметана, балкаймак, творог, ірімшік, курт, бас табақ, орта табақ, құдағи табақ, күйеу табақ, қыз табақ, қазы-қарта и жал жая из конины. Выставка посуды примечательна тем, что на ней представлена деревянная посуда, удобная именно для кочевого образа жизни», – рассказала сотрудница музея Нуогуль Шалимова.

    Первыми выставку посетили учащиеся средних школ и областного центра адаптации несовершеннолетних.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область История Казахстана Наурыз Общество
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