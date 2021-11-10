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    Выставка-аукцион ретромобилей проходит в Ташкенте – фоторепортаж

    10 Ноября 2021, 14:55

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Ретромобили и современные автокары представлены на масштабной автомобильной выставке Hilton Auto Expo в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На протяжении 15 дней в парке Tashkent City гости и жители узбекской столицы могут посетить выставку-аукцион ретроавтомобилей, познакомиться с моделями ведущих автосалонов Узбекистана, а также узнать о современных аксессуарах и средствах ухода за автомобилями.

    На выставке представлено более 200 автомобилей различных марок и даже вертолет Airbus H130.

    Изюминкой мероприятия, вызвавшей повышенный интерес среди гостей, стали советские, немецкие и американские автомобили 50-70-х годов прошлого века.

    Большинство из них являются редкими экземплярами на современных дорогах. Посетители могут познакомиться с владельцами редких моделей и узнать истории об их реставрации, а также при желании приобрести представленные автомобили.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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