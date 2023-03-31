Высшая аудиторская палата отметила бессистемность и бесконтрольность налоговых льгот

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высшей аудиторской палатой проведен аудит эффективности деятельности государственных органов в части налоговых льгот. Об этом сообщил член Высшей аудиторской палаты РК Ардак Тенгебаев в ходе заседания круглого стола на тему «Оптимизация налоговых льгот и повышение их эффективности» в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент отмечал, что применение налоговых льгот стало массовой привычкой. В конце прошлого года Высшей аудиторской палатой проведен аудит эффективности деятельности государственных органов в части налоговых льгот и их налогового администрирования», - сказал Ардак Тенгебаев.

Спикер добавил, что при проведении аудита выявлено наличие существенных проблем, которые касаются налоговых льгот.

«В частности, в законодательстве отсутствуют четкие критерии их определения, поэтому определить точный перечень налоговых льгот невозможно. Учитывая отсутствия конкретности в вопросе идентификации налоговых льгот, практически неизвестны каковы объемы расходов бюджета. Даже между двумя государственными органами, а именно Министерством нацэкономики, отвечающим за налоговую политику, и Комитетом госдоходов Министерства финансов, осуществляющим применение налоговых льгот, существует разница в сумме убытков, понесенных в результате налоговых льгот», - пояснил Ардак Тенгебаев.

Согласно озвученным данным, МНЭ включило в концепцию управления государственными финансами объем убытка, возникших в 2018-2020 годах, в объеме 13 трлн тенге. А по данным КГД аудит составил 17,5 трлн тенге. Получается разница в 4,5 трлн тенге.

«Кроме того, Высшей аудиторской палатой дана оценка положениям налогового законодательства и составлен перечень налоговых льгот. В результате выяснилось, что 64 налоговые льготы не оцениваются ни МНЭ, ни КГД. Поэтому, по нашим подсчетам, бюджетные расходы от налоговых льгот за этот период превысили 21 трлн тенге. По итогам аудита, правительству рекомендовано провести инвентаризацию действующих налоговых льгот, а затем внедрить практику паспортизации каждой налоговой льготы», - добавил Ардак Тенгебаев.

По его словам, также множество льгот вводится на неопределенный срок и без выставления каких-либо целевых индикаторов. Соответственно не ведется мониторинг за эффективностью применения налоговых льгот и преференций, а именно кто, на какую сумму применил и что это дало. В результате в законодательстве на протяжении нескольких лет содержатся налоговые льготы, которые вообще не применялись ни разу.

«Более того, формы налоговой отчетности в отдельных случаях даже не содержат соответствующих строк. То есть объем некоторых льгот вообще нельзя подсчитать или оценить результаты их применения. Такая бессистемность привела к тому, что в стране нет объективных данных о субъектах, использующих налоговые льготы и какой эффект сложился от их применения в отрасли, экономике и для государства. Поверхностная политика предоставления налоговых льгот негативно отразилась на их администрировании. Так, ежегодно проверками охватываются не более 3 % всех получателей льгот. Правомерность применения налоговых льгот рассматривается не прицельно, а в составе комплексных проверок. Не удивительно, что в ходе аудита выявлен массив нарушений со стороны налогоплательщиков, неправомерно отразивших в налоговой отчетности применение налоговых льгот. Данные нарушения не попали в поле зрения органа государственных доходов. По результатам проведенного аудита даны поручения и рекомендации, исполнение которых позволит наладить в стране соответствующий учет налоговых льгот и отслеживать эффективность их применения. По нашей информации, сегодня МНЭ при разработке нового налогового кодекса наши рекомендации учтены. Надеемся, что будет налажен порядок, сколько налоговых льгот, кому предоставлены и какой эффект дали», - резюмировал Ардак Тенгебаев.



