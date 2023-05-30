Высококвалифицированных кадров гражданской авиации не хватает в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпускники казахстанского вуза не востребованы по причине несоответствия стандартам ИКАО. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дефицит высококвалифицированных кадров. В настоящее время в отрасли работают порядка 20 тысяч человек. До 2025 года растет потребность в дополнительных кадрах (ежегодно 500-600 специалистов). В республике действует единственное для отрасли высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку кадров в РК и странах Центральной Азии. Однако, выпускники Академии не востребованы по причине несоответствия стандартам ИКАО и другим международным требованиям в области подготовки специалистов. Поэтому основные авиапредприятия вынуждены осуществлять подготовку кадров самостоятельно», - сказал Марат Карабаев.

Глава МИИР добавил, что для решения вопроса дефицита кадров и повышения уровня востребованности отечественных студентов совместно с Министерством науки и высшего образования прорабатывается вопрос кардинального реформирования системы подготовки кадров для отрасли гражданской авиации с переходом на Европейские стандарты, а также приведения процесса обучения к передовым стандартам ИКАО.

Ранее министр заявил, что дефицит авиатоплива и высокая цена на него сдерживают развитие гражданской авиации.



