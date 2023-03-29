Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Высокодоходные крупные предприятия должны платить в казну больше - Президент Казахстана

    29 Марта 2023, 11:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо. Ситуация в стране кардинально изменилась. Новый Казахстан – это не лозунг, а реальность. Предстоит большая работа, которую всем нам предстоит делать общими усилиями», - обратился Касым-Жомарт Токаев к депутатам, выступая на первой сессии Парламента VIII созыва.

    Ранее Президент заявил, что новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

    Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Бизнес Экономика Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане стартовал проект по развитию молодежного предпринимательства в селах
    Президент обозначил конкретные цели перед новым Парламентом – Равшан Назаров
    Конституционный Суд по обращению Президента проверил конституционность Социального кодекса
    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    3 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    4 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    5 Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
    Новости партнеров