Высоко оценили работу поезда «Саламатты Қазақстан» жители Алтайского района ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня в медицинском поезде «Саламатты Казахстан» начался прием местных жителей на станции Алтай Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С утра медики осмотрели около 100 человек. Чтобы попасть на прием к высококвалифицированным врачам на поезде «Саламатты Казахстан» на станцию едут жители из всех сел Алтайского района. Каждый хочет получить ответы на беспокоящие его вопросы, чтобы ему назначили лечение. Некоторые обращаются к врачам с профилактической целью. Большинство собравшихся к поезду – пожилые люди.

«Врачи приняли нас очень хорошо. Выслушали все мои жалобы, дали подробные ответы на вопросы. Я был у окулиста, потому, что зрение стало слабым. Меня проверили специальным аппаратом, назначили лечение. Большое им спасибо!», – говорит житель села Зубовка Бакытбек Байгунанов.

По его словам, о прибытии медицинского поезда он услышал от односельчан.

Алтынай Нурлыбаева, жительница города Алтай, высоко оценила работу поезда «Саламатты Казахстан». По ее мнению, таких мероприятий, направленных на улучшение здоровья населения, должно быть много.

«Все врачи поезда высококвалифицированные. Я прошла полный осмотр. Обследовали бесплатно и тщательно. Прошла и ультразвуковое исследование. Там женщина очень культурная, она показала свое мастерство. Очень всем благодарна! Пусть почаще приезжают к нам», – сказала А.Нурлыбаева.

Пенсионерка из села Никольское была на приеме у окулиста. Она узнала об этом поезде из районной газеты.

«Я ждала поезд с нетерпением, со вчерашнего дня. Сегодня приехала пораньше, и прошла обследование. У меня болят глаза. Во время пандемии коронавируса у меня очень сильно ухудшилось зрение. После этого мне делали операцию», – говорит Юлия Николаевна.

Врачи провели пациентку современными приборами, назначили лечение и прописали глазные капли.

Так выражают свою искреннюю благодарность врачам поезда «Саламатты Казахстан» жители Алтайского района. Во второй половине дня и завтра людей будет не меньше. После этого поезд направится на станцию Кумистау. В Восточно-Казахстанской и Абайской областях поезд будет работать до 12 июня.

Проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Казақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

Отметим, что основной информационный партнер социального проекта – Телерадиокомплекс Президента РК.



