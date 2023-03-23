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    Высокие риски подтопления прогнозируют синоптики в двух областях Казахстана

    23 Марта 2023, 17:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики предупредили жителей Актюбинской и Карагандинской областей о возможных подъемах уровня воды на реках и разливах в период с 24 по 26 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    В центре, на востоке Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    На востоке Актюбинской области ожидается туман. Температура воздуха днем 9-14, на северо-востоке области 6, на западе области 17 тепла. В Актобе днем ожидается температура воздуха 10-12 тепла.

    На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днем 2-7, на юге области 12 тепла.

    В период с 24 по 26 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский и район Актобе) и Карагандинской (Шетский, Актогайский) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы.

    Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 4-9 тепла. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем ожидается 5-7 тепла.

    С 21:00 23 марта до 21:00 24 марта в Усть-Каменогорске, Риддере в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

    С 21:00 23 марта до 21:00 24 марта в Семее в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

    В период с 23 по 25 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Костанайской и Улытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

    В связи с повышением температурного фона в период с 23 по 25 марта в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяния, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    Ранее сообщалось, что более 160 домов подтопило в Казахстане с начала паводкового периода.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Карагандинская область Казгидромет Паводок Регионы Погода Караганда Актобе
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