Высокая пожарная опасность ожидается в большинстве регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с погодными условиями ожидается высокая пожарная опасность в большинстве регионов РК. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в прошлом году в результате природных пожаров на территории Казахстана три раза объявлялась чрезвычайная ситуация – один раз в Костанайской области и дважды в Восточно-Казахстанской области.

«Одной из основных причин увеличения природных пожаров являлись погодные условия, выразившиеся в дефиците осадков, ранней весне и повышении среднесуточной температуры в сравнении с 2021 годом. Высокая пожарная опасность сохраняется и в текущем году. По прогнозным данным «Казгидромета», в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +25ºС, а в южной, восточной и западной части республики прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +30ºС. Все это, безусловно, значительно увеличит пожарные риски в лесном фонде», – сказал Нурболат Дербисов.

По его словам, в соответствии с приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, установлена дата пожароопасного сезона в южных регионах - с 20 марта текущего года, а в северных, западных, восточной и центральной части - с 5 апреля текущего года.

Министерством совместно с акиматами и заинтересованными государственными органами принимается комплекс упреждающих мер. Во всех регионах уже приступили к реализации профилактических мероприятий. Утвержден специальный межведомственный план, который согласован с заинтересованными госорганами.

Планом предусматривается:

- создание областных штабов,

- проведение пожарно-тактических учений по организации взаимодействия служб,

- корректировка планов привлечения сил и средств, схем связи, оповещения и информирования населения.

Всего, согласно Плану, при осложнении обстановки в зону крупных пожаров привлекается порядка 39 тысяч человек, свыше 8 тысяч единиц техники, 10 вертолетов с водосливными и 46 пожарных поездов. Привлекаемые службы обеспечены запасом оборудования и инвентаря для борьбы с огнем, в числе которых ранцевые огнетушители в количестве 6 тысяч единиц, 1 318 мотопомп и свыше 32 тысяч единиц шанцевого инструмента. Дополнительно, на случай возникновения крупных пожаров, Министерством на местах сформированы сводные отряды государственной противопожарной службы, оснащенные пожарными автоцистернами повышенной проходимости и большой емкости, способные осуществлять тушение природных пожаров в автономном режиме до 14 суток. Начато регулярное авиационное патрулирование, чтобы своевременно обнаруживать очаги возгорания лесов и степей. В целях обеспечения космического мониторинга практически во всех регионах заключены договора с АО «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Глава Комитета также отметил, что, несмотря на принимаемые меры, с начала пожароопасного периода уже зарегистрировано 34 весенних лесных пожара, общая площадь возгораний составила более 7 тысяч гектаров. В 2022 году случился 801 лесной и 111 степных пожаров.



