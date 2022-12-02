Выработка электроэнергии объектами ВИЭ выросла в РК сразу на 21% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 1 октября текущего года мощность объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане составила 2,3 тыс. МВт — сразу на 21 % больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Большая часть установленной мощности пришлась на солнечные электростанции: 49,4 % от РК, или 1,1 тыс. МВт, плюс 11,3 % за год.

Еще 893,9 МВт пришлось на ветровые электростанции, 280,2 МВт — на малые ГЭС, 1,5 МВт — на биоэлектростанции.

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ за январь–сентябрь текущего года составила 3,9 млрд кВт·ч — на 21 % больше, чем годом ранее.

Наибольший объем выработали ветровые электростанции: 1,6 млрд кВт·ч, плюс 38,5 % за год. На втором месте солнечные электростанции: 1,5 млрд кВт·ч, плюс 7,9 %.

Выработка электроэнергии малыми ГЭС выросла на 17,6 % за год, до 789,8 млн кВт·ч, выработка биоэлектростанциями, напротив, сократилась на 56,9 %, до 1,1 млн кВт·ч.

Доля электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ, составила 4,6 % от всей генерации по РК, против 3,9 % годом ранее.

Инвестиции, направленные на «зеленую экономику», по итогам 2021 года составили 103,8 млрд тенге — на 13,7 % меньше в стоимостном выражении, чем в 2020-м. В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Жамбылскую область: 52,4 млрд тенге — в 8,3 раза больше, чем годом ранее. Следом идут Актюбинская (25,6 млрд тенге, годовой рост — в 2,6 раза) и Акмолинская (11,2 млрд тенге, минус 81,5 %) области. В целом инвестиции в секторе были зафиксированы лишь в 11 регионах РК.

В разрезе направлений большая часть капвложений пришлась на деятельность в области возобновляемых источников энергии: 98,9 млрд тенге, или 95,3 % инвестпортфеля в секторе. Еще 4,8 млрд тенге инвестировали в деятельность в области энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективности, 32 млн тенге — в сферу снижения эмиссий парниковых газов.



