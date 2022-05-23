Выпускные в кафе и ресторанах запретили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пышное празднество выпускного вечера с приглашением аниматоров и арендой автомобилей попали под запрет. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульмира Мамаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, выпускные вечера должны проводиться исключительно в стенах школы и организовываться образовательной организацией.

Выпускникам школ, как пояснила специалист, запрещается приглашать аниматоров, представителей праздничных агентств, частных студий, художников для проведения праздничных мероприятий. Нельзя также организовывать праздничные столы, арендовать автомобили, проводить экскурсии по городу или району. Под запретом также сбор средства на подарки администрации школы и учителям и организация вечеринок в развлекательных заведениях.

«В выпускном вечере школьников, помимо самих выпускников, могут принять участие их родители, педагогический коллектив школы, ветераны педагогического труда, члены попечительского совета, представители спонсорских организаций, областного управления образования, заинтересованные государственные органы и другие», - пояснила Гульмира Мамаева.

С ее слов, всего в Мангистауской области в этом году школу окончат 7562 выпускника. Из них 7114 - выпускники государственных дневных школ, 59 - частных, 389 - вечерних.

Государственные выпускные экзамены для учащихся 11 классов пройдут с 27 мая по 10 июня 2022 года.

Все итоговые экзамены кандидаты на «Алтын белгі» сдают в своих школах. Торжественное вручение аттестатов запланировано на 16-17 июня.