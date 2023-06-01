Выпускники разъезжали по Жанаозену, высунувшись из окон авто

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространилось видео, где выпускники школы в Жанаозене высовывались из окон автомобиля. Водителей авто привлекли к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

30 мая на дороге в микрорайоне Аксу в Жанаозене пассажиры автомашины марки «Daimler Chrysler» нарушили правила дорожного движения, не пристегнувшись ремнями безопасности. Полицейские установили личность водителя авто и составили протокол в соответствии со статьей 593 части 2 Кодекса об административных правонарушениях.

Водитель автомашины марки «Mercedes-Benz» Е320 совершил сразу два правонарушения.

«Он не выполнил правил, предусмотренных статьей 614 Кодекса об административных правонарушениях, умышленно создав препятствия для других участников дорожного движения. Полицейские привлекли 21-летнего водителя к ответственности. Пассажир на заднем сиденье не был пристегнут ремнем безопасности, его наказали по статье 593 части 3 указанного кодекса», – говорится в сообщении ведомства.

Также привлечен к ответственности водитель автомашины марки «BMW» 5251, в которой подростки ехали на заднем сиденье и высовывались из окна.