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    Выпускники разъезжали по Жанаозену, высунувшись из окон авто

    1 Июня 2023, 18:41

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространилось видео, где выпускники школы в Жанаозене высовывались из окон автомобиля. Водителей авто привлекли к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.

    30 мая на дороге в микрорайоне Аксу в Жанаозене пассажиры автомашины марки «Daimler Chrysler» нарушили правила дорожного движения, не пристегнувшись ремнями безопасности. Полицейские установили личность водителя авто и составили протокол в соответствии со статьей 593 части 2 Кодекса об административных правонарушениях.

    Водитель автомашины марки «Mercedes-Benz» Е320 совершил сразу два правонарушения.

    «Он не выполнил правил, предусмотренных статьей 614 Кодекса об административных правонарушениях, умышленно создав препятствия для других участников дорожного движения. Полицейские привлекли 21-летнего водителя к ответственности. Пассажир на заднем сиденье не был пристегнут ремнем безопасности, его наказали по статье 593 части 3 указанного кодекса», – говорится в сообщении ведомства.

    Также привлечен к ответственности водитель автомашины марки «BMW» 5251, в которой подростки ехали на заднем сиденье и высовывались из окна.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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