Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Выпускника из Караганды пригласили на обучение несколько вузов США

    15 Июня 2022, 18:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выпускник NIS Караганды Магжан Тегисов получил приглашение на бесплатное обучение от нескольких американских вузов. Молодой человек планирует связать свою жизнь с IT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Магжан Тегисов окончил Назарбаев Интеллектуальную школу в этом году. Он увлекается космическим миром, робототехникой и стартап-проектами. Юноша – призер различных республиканских и международных конкурсов, основатель клуба NIS Valley, который объединяет более 500 учеников всех Назарбаев Интеллектуальных школ.

    «Клуб стал объединяющей площадкой для школьников, интересующихся предпринимательством, стартап-проектами. Они могут получить консультации экспертов, обобщить опыт, выработать лидерские качества. Благодаря всем достижениям за годы учебы я получил приглашение от нескольких американских вузов. Но выбрал Colby College. Это один из лучших вузов США. К тому же он выделил для меня президентскую стипендию», – сообщил Магжан.

    В будущем Магжан мечтает создать в Казахстане IT-компанию типа Google, Apple, Amazon.

    «В Colby College недавно открылся научный центр по изучению искусственного интеллекта. Я хочу сконцентрировать внимание на искусственном интеллекте и машинном обучении. Университет предоставляет все возможности для исследований. А благодаря президентской стипендии уже на первом курсе можно стажироваться по специальности в известных компаниях, также запустить свой стартап или бизнес, привлечь финансирование на исследования», – говорит молодой человек.

    Магжан уже сейчас занимается бизнесом. Он запустил линию одежды под брендом Barys Wear, а также поставляет трикотаж крупным компаниям с их логотипами.

    «Хочу поблагодарить свою школу, которая позволила мне добиться всего, участвовать в научных конкурсах в разных городах, найти интересующую меня сферу, а также принять участие в летней школе Стэнфордского университета. Ученикам хочу сказать: выбирайте именно ту сферу деятельности, которая вас по-настоящему интересует», – добавил Магжан.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование США Регионы Общество Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай