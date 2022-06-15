Выпускника из Караганды пригласили на обучение несколько вузов США

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выпускник NIS Караганды Магжан Тегисов получил приглашение на бесплатное обучение от нескольких американских вузов. Молодой человек планирует связать свою жизнь с IT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Магжан Тегисов окончил Назарбаев Интеллектуальную школу в этом году. Он увлекается космическим миром, робототехникой и стартап-проектами. Юноша – призер различных республиканских и международных конкурсов, основатель клуба NIS Valley, который объединяет более 500 учеников всех Назарбаев Интеллектуальных школ.

«Клуб стал объединяющей площадкой для школьников, интересующихся предпринимательством, стартап-проектами. Они могут получить консультации экспертов, обобщить опыт, выработать лидерские качества. Благодаря всем достижениям за годы учебы я получил приглашение от нескольких американских вузов. Но выбрал Colby College. Это один из лучших вузов США. К тому же он выделил для меня президентскую стипендию», – сообщил Магжан.

В будущем Магжан мечтает создать в Казахстане IT-компанию типа Google, Apple, Amazon.

«В Colby College недавно открылся научный центр по изучению искусственного интеллекта. Я хочу сконцентрировать внимание на искусственном интеллекте и машинном обучении. Университет предоставляет все возможности для исследований. А благодаря президентской стипендии уже на первом курсе можно стажироваться по специальности в известных компаниях, также запустить свой стартап или бизнес, привлечь финансирование на исследования», – говорит молодой человек.

Магжан уже сейчас занимается бизнесом. Он запустил линию одежды под брендом Barys Wear, а также поставляет трикотаж крупным компаниям с их логотипами.

«Хочу поблагодарить свою школу, которая позволила мне добиться всего, участвовать в научных конкурсах в разных городах, найти интересующую меня сферу, а также принять участие в летней школе Стэнфордского университета. Ученикам хочу сказать: выбирайте именно ту сферу деятельности, которая вас по-настоящему интересует», – добавил Магжан.



