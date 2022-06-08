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    Выпускница школы-лицея из Кокшетау стала студенткой одного из престижных университетов Италии

    8 Июня 2022, 01:46

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Выпускница школы-лицея №2 города Кокшетау Гаухар Жакимова поступила в один из престижных университетов Италии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в пресс-службе управления образования Акмолинской области, Гаухар Жакимова - выпускница 11 «Ә» лицейского класса ШЛ №2 города Кокшетау с государственным языком обучения. Девочка поступила в Государственный университет города Милана на грант со стипендией, пройдя отбор среди 360 международных абитуриентов.

    «По итогам отбора поступили лишь 25 человек из Южной Кореи, Индии, Америки, Казахстана, Испании и других стран. Гаухар заняла 3-е место в рейтинге из 360 аппликантов», - сообщили в ведомстве.

    University of Milan считается одним из самых престижных учебных заведений Италии и входит в пятерку лучших вузов страны. Кроме того, университет входит в 5% лучших высших учебных заведений мира, занимая 223-ю позицию.

    Специальность будущей студентки - International Politics (Международная политика).

    Как добавили в ведомстве, всего в Акмолинской области завершили школы 4617 выпускников. Претендентов на нагрудной знак «Алтын белгі» - 273 учащихся. На аттестат с отличием завершили обучение 279 выпускников 11 класса и 860 выпускников 9 класса.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Вузы Италия Кокшетау
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