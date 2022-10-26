Выпущена юбилейная марка в честь 30-летия вступления Казахстана в ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане введена в обращение почтовая марка из серии «Памятные и юбилейные даты» в честь 30-летия членства Республики Казахстан в Организации Объединенных Наций. Марка выпущена АО «Казпочта» совместно с Офисом ООН в Казахстане и Министерством иностранных дел РК, передает МИА «Казинформ».

Почтовая марка размером 26 x 29.6 мм выпущена тиражом 10 тысяч штук. Форма выпуска – марочный лист из 8 марок. Размер листа 135 x 70 мм. Номинал почтовой марки - 700 тенге. В марках применены элементы защиты УФ-краской и лакирование. Художник – Эльнара Байназарова.

«Неслучайно в качестве основы рисунка марки выбрана домбра, так как казахское традиционное искусство Домбра Кюй включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мы приветствуем действия Казахстана по устойчивому развитию на протяжении этих тридцати лет. Выпуск юбилейной почтовой марки служит символом повышения осведомленности населения о значимой вехе в истории внешней политики Казахстана и приверженности целям устойчивого развития», - отметила Глава ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.





Фото: kazpost.kz