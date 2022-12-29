Выплаты по уходу за ребенком в 2023 году продлят до 1,5 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 2023 года увеличивается период выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поручение об увеличении срока выплаты пособия по уходу за ребенком было озвучено Главой государство в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. Ранее Президентом подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

Таким образом, с 1 января 2023 года женщины, родившие детей в 2023 году, будут получать пособие по уходу за ребенком на протяжении 1,5 лет. Для детей, родившихся в 2022 году, выплата будет продлена автоматически еще на полгода.

Для женщин, осуществляющих трудовую деятельность до рождения ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком рассчитывается отдельно. Общий доход за последние 2 года работы делится на 24 месяца, умножается на утвержденный государством коэффициент 0,4, и из полученной суммы вычитается 10% пенсионного взноса.

Пособие по уходу за ребенком осуществляется не только из бюджета, но и из государственного фонда социального страхования. Поэтому для его получения внесение регулярного взноса из заработной платы считается обязательным.

При этом, в случае если получатель выплаты увольняется с работы за полтора года до рождения, размер социальной выплаты остается на уровне государственного пособия.



